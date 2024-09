Documentaire



Tout commence avec les rois mages suivant une étoile. Melchior, Balthazar et Gaspar arrivent à Bethléem et rendent hommage à Jésus. Dès 1664 la ville de Cologne s’enorgueillit de posséder leurs reliques. La chasse d’or et de pierres précieuses qui contient leurs restes est alors le reliquaire le plus célèbre de l’Occident chrétien, attirant des pèlerins venus de toute l’Europe.

Forte de ce succès, les autorités ecclésiastiques décident en 1248 de construire une nouvelle cathédrale. Commencée en 1247, la cathédrale de Cologne sera achevée en 1880 après une interruption du chantier qui durera plus de 300 ans.

Réalisation: Richard Copans