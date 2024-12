Documentaire

La Casa Milà, œuvre civile majeure d’Antoni Gaudí construite entre 1906 et 1912 à Barcelone, suscite perplexité et controverse. Rebaptisée « La Pedrera » (carrière) par les Barcelonais, cet édifice audacieux rompt avec les conventions architecturales de l’époque. Inspiré par la nature et l’anatomie, Gaudí conçoit une structure innovante : une façade ondulante, des colonnes portantes, et des patios lumineux au cœur de l’immeuble. Malgré son génie visionnaire, ses choix excentriques et les dépassements de budget provoquent des tensions avec les commanditaires, les Milà. Aujourd’hui, cette œuvre sculpturale et fonctionnelle incarne à la fois modernisme et patrimoine universel.

Réalisation: Frédéric Compain