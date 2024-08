Conférence

Une émotion à chaque lieu : Chaque œuvre architecturale demeure une réponse singulière qui met en relation l’homme au lieu et renforce notre présence au monde. Chaque projet est unique et doit exprimer son monde à lui, le travail de l’agence cherche à amener l’homme à se rapprocher du monde présent. Par les caractéristiques architecturales, inspirées des notions comme le vide, la profondeur, la beauté éphémère des choses ordinaires et les notions de limites et transparences, l’espace ouvre un certain regard sur le monde où la nature devient l’horizon de la culture, vers un art d’habiter entre architecture, sens et nature.

Cette expérience amène à générer une architecture à partir de l’intérieur et non plus, depuis le volume extérieur. On ne pense plus l’architecture comme un objet fait de volume mais comme un ensemble qui met en relation « les êtres » et « les choses ».