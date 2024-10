Documentaire

Triste, déshumanisée, laide : c’est souvent ainsi qu’est perçue l’architecture contemporaine. Mais que se passe-t-il lorsque les architectes décident d’innover ? À l’ère du consensus et de la nostalgie, les constructions hors du commun ont-elles leurs chances ? « Twist » interroge le degré d’audace nécessaire en architecture et le rôle qu’y joue la beauté et l’esthétique.

À Francfort, l’architecte Christoph Mäckler propose des visites du nouveau quartier de Riedberg, composé d’immeubles et de maisons mitoyennes uniformes. Il tente de comprendre pourquoi les quartiers anciens rencontrent davantage de succès que les quartiers modernes.

Le célèbre architecte allemand Jürgen Mayer H. le clame haut et fort : son approche est faite pour déranger. Il nous présente son Metropol Parasol, un projet controversé qu’il a réalisé à Séville.

À Paris, le duo d’architectes Jakob+MacFarlane casse les codes en concevant des bâtiments futuristes, comme cette maison connectée à Boulogne-Billancourt. Une réalisation qui n’a pas manqué de susciter l’indignation de certains riverains.

À Berlin, le collectif d’architectes Ufoufo redécouvre un trésor caché : l’architecture extravagante d’Inken et Hinrich Baller. À travers une rétrospective et une exposition, ils rendent hommage au « style Baller » et rappellent que la beauté n’est qu’une question de perspective. Inken Baller s’exprime sur cette nouvelle mise en lumière de son œuvre.

Au cours d’une visite guidée intitulée « Vienna Ugly, l’urbaniste Eugene Quinn emmène « Twist » à la découverte des bâtiments les plus « laids » de la capitale autrichienne. En tout cas, selon lui… Et l’intéressé de se demander pourquoi le laid est parfois plus intéressant que le beau.

Magazine (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 29/09/2025