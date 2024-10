Documentaire

Le pont-tunnel de Copenhague à Malmö. Dans son genre, un pont simple sur lequel reposent à la fois autoroute et voies ferrées, le pont de l’Oresund est le plus long du monde. En permettant de relier d’une traite Malmö à Copenhague, la Suède au Danemark, il a changé la carte de l’Europe du Nord. Sa construction durant la dernière décennie du XXe siècle a présenté de nombreux défis, posés par la proximité d’un aéroport et par la géographie d’un détroit très fréquenté, et a demandé la création d’une île artificielle, le creusement d’un tunnel ainsi que le désamorçage de bombes datant de la seconde guerre mondiale. De plus, son inauguration le 1er juillet 2000 n’a pas sonné le glas à toutes les préoccupations : sa maintenance est un défi de chaque instant…