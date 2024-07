Documentaire

Après 5 ans de travaux de restauration, la cathédrale de Rennes retrouve la splendeur que Mgr Brossays Saint Marc avait voulu pour elle. Cette « belle au bois dormant » comme l’appelle avec affection Bernard Heudré, curé de la cathédrale, vient de se réveiller. Elle n’a plus à se cacher et elle peut se montrer fièrement aux nombreux visiteurs qui arpentent ses allées chaque jours. Ce documentaire souligne la beauté de la « métropolitaine ». Le spectateur aura ainsi l’occasion de s’émerveiller devant des prises de vues inédites et poétiques. Il pourra scruter des recoins inaccessibles aux visiteurs ordinaires. Se laisser bercer par une promenade, un élan, un vol, une danse dans la cathédrale. Loin d’un produit pédagogique se voulant exhaustif et précis, ce documentaire à vocation à montrer la vie de la cathédrale comme si il s’agissait d’un personnage. Ce film met en avant quelques anecdotes touchantes qui on fait son histoire depuis le V ème siècle. Il se penche notamment sur son enracinement a la fois Romain et Breton.