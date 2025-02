Documentaire

Deux milliards de dollars vont être investis pour l’expansion de l’aéroport de Bombay. C’est l’une des entreprises les plus ambitieuses que l’Inde ait jamais connue. Si le projet initial se finalise, cela pourrait complètement changer la manière dontrnles aéroports sont conçus. Situé à 30 kilomètres au nord de Bombay, Chhatrapati Shivaji International Airport, comme on l’appelle, est un fleuron de la construction du XXIe siècle. Dans un pays où le train est un moyen de transport très populaire, l’avion commence a se démocratiser, d’où des besoins grandissants. En 2006, plus de vingt millions de passagers ont transité par cernterminal et ce chiffre est en constante augmentation.