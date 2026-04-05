C’est à Chambon-sur-Lignon, au cœur de la Haute-Loire, qu’un jeune couple chinois a décidé de donner naissance à leur incroyable projet. En 2015 Fan Zhe et Siyin Lei Fan se portent acquéreurs d’un espace de 13 ha et 10 000 m² de bâtiments. Au sein du Parc International Cévenol, ils réalisent depuis leur rêve artistique basé sur les échanges interculturels.