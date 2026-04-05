Le barrage hydroélectrique de l’Ingouri est le plus grand du Caucase. Situé en zone sismique, il joue un rôle-clé...
Après sa restauration, l’archange doit retrouver sa place du Mont-Saint-Michel. Une opération délicate durant laquelle la statue va voyager...
Au début du XXème siècle, Nancy est devenue capitale française de l’Art Nouveau. Grüber y réalisait ainsi des chefs-d...
Dans l’estuaire de la Seine, le Pont de Normandie a été construit en 1995. Depuis, il est sous haute-surveillance....
Frank Gehry est l’un des architectes les plus influents de notre époque. Avec ses bâtiments aux formes audacieuses, souvent...
C’est l’un des projets les plus attendus et les plus intrigants de l’histoire de l’urbanisme. Le monde entier se...
Ces bâtiments historiques ont une grande importance culturelle, religieuse et architecturale, et leur restauration représente un défi majeur pour...
L’architecture du 21e siècle ne se contente plus de répondre à un besoin primaire de logement ou d’espace de...
Lorient, une ville à Livres ouverts est un documentaire – fiction réalisé en 2000 qui nous plonge dans une...
Un voyage à la découverte des synagogues, témoins de l’histoire du peuple juif : le Kotel, le « mur » en hébreu,...
Il a vu défiler les plus grands noms de la mode, accueilli des concerts privés, des expositions majeures, des...
Une promenade mondiale sur les ponts, ouvrages d’art complexes et passerelles entre les civilisations. Dans ce volet : le...
En s’appuyant sur la vision de leurs créateurs et sur l’éclairage de spécialistes, cette série offre une immersion inédite...
Se sentir en sécurité entre ses quatre murs ? Mais quel ennui ! Pionnier de l’architecture en plastique gonflable,...
Le niveau des mers monte, les océans se réchauffent, les tempêtes et les précipitations deviennent plus violentes, les sécheresses...
Un voyage futuriste dans des rues sous haute surveillance, sur des trottoirs qui transforment les pas en énergie et...
\r\nÀ partir des découvertes archéologiques et scientifiques les plus récentes, ce documentaire reconstitue les travaux gigantesques du monument légendaire...
Marina Bay Sands, un complexe unique, au milieu duquel trônent trois tours surmontées par une plateforme avec piscine, nichée...
Le récit foisonnant de la construction de l’opéra Garnier, oeuvre d’art total édifiée par le brillant architecte qui lui donna...
Les femmes ont joué un rôle crucial dans l’évolution de l’architecture, même si leurs contributions n’ont pas toujours été...
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