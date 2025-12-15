Conférence

Selon Marcel BAJARD, Amsterdam n’est pas une ville – musée, car elle laisse la place aux extravagances ultra-modernes. Envisagé comme un outil d’éducation de notre regard sur la ville, l’ouvrage offre les clefs pour comprendre les futurs d’Amsterdam et de manière plus globale, celui des métropoles européennes. Marcel BAJARD s’appuie sur ses travaux d’architecte-urbaniste et d’enseignant-chercheur pour raconter, en même temps que l’Histoire d’Amsterdam, l’histoire qui est en train de s’écrire aujourd’hui même. « Si la plupart des grandes villes sont connues par leurs bâtiments, Amsterdam est connue principalement par son plan en toile d’araignée, ou par ses assemblages de maisons. Le dialogue entre la règle urbaine et la liberté architecturale est une marque de fabrique de la ville depuis le XVIIème siècle. Pour construire des maisons le long des canaux, la ville érige une charte d’alignement et de découpage très stricte. Ainsi chaque maison est différente les unes des autres mais cependant, l’ensemble crée une harmonie saisissante. A partir de là, la ville va toujours mettre au point des plans d’extensions très élaborés, à chaque étape de sa croissance économique, avec des règles pour contrôler son développement urbain. De toutes les grandes villes portuaires d’Europe qui se sont lancées dans le réaménagement de leurs anciennes friches maritimes, les réalisations d’Amsterdam sont probablement les plus spectaculaires.