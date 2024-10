Documentaire



Représentant le plus éminent du « Style de Glasgow », équivalent de l’Art Nouveau parisien, Mackintosh va consacrer plus de 10 ans à la réalisation de ce qui est sans conteste son projet architectural le plus novateur, un chef d’œuvre qui conjugue rationalité constructive, subjectivisme Art nouveau, obsession du détail et fantaisie décorative. Dix années de travail sans que l’architecte ne mette une seule fois les pieds sur le chantier.

Réalisation: Juliette Garcias

Portrait: Charles Rennie Mackintosh