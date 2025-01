Documentaire

Le Couvent de la Tourette, construit par Le Corbusier entre 1953 et 1960 pour l’ordre des Dominicains, incarne un chef-d’œuvre de l’architecture moderne. Situé dans un paysage vallonné, il marie rigueur géométrique et contemplation spirituelle. Érigé en béton brut, ce monastère accueille cellules minimalistes, église épurée et espaces de vie collective où la lumière joue un rôle central.Conçu pour la méditation, il reflète les principes du Modulor de Le Corbusier, où l’humain est au cœur des proportions. Malgré la crise des vocations, l’architecture unique du lieu sauve sa vocation, devenant un symbole intemporel de modernité et de spiritualité.

Réalisation : Richard Copans