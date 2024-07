Documentaire



Pillé, incendié, détruit, le Parthénon avait entrepris dans les années 1980 de se refaire une beauté. Plongeant en 2008 au coeur de ce chantier titanesque, cette foisonnante enquête éclaircit le mystère qui entoure la construction de ce temple aux proportions parfaites.

Quand la rénovation du Parthénon a démarré dans les années 1980, les architectes pensaient que, grâce aux nouvelles technologies, le chantier ne durerait pas plus de dix ans. À l’époque du tournage de ce documentaire, en 2008, il était loin d’être achevé…

Restaurer dans les règles de l’art ce monument aux proportions parfaites tient du casse-tête. Construit entre 447 et 438 av. J.-C., soit à l’apogée d’Athènes, le Parthénon a été conçu comme l’écrin architectural d’une gigantesque statue d’Athéna, la divinité protectrice de la cité. L’harmonie de ses lignes repose sur un principe étonnant : contrairement aux apparences, aucune n’est droite ! Pas un angle, pas une colonne qui ne soient légèrement incurvés, preuve que les Grecs maîtrisaient l’art de l’illusion d’optique. D’où la difficulté que pose la restauration de cet édifice dont aucun élément n’est interchangeable.

Reconstituer le puzzle

Coordonnée par l’architecte grec Manolis Korres, l’équipe de rénovation se retrouve face à un puzzle géant, dont les pièces sont des blocs de marbre qui se comptent par dizaines de milliers et pèsent dans les 10 tonnes. Cinq ans ont été nécessaires pour identifier la place de sept cents d’entre eux. L’équipe a dû prendre en compte une infinité de critères : taille, inclinaison, taches et même graffitis ! Un travail de titan qui a mis en échec l’informatique – les ordinateurs s’avérant incapables de faire ce gigantesque calcul – et qui s’est souvent terminé « au jugé, avec nos yeux », précise l’une des restauratrices. Comment les Grecs ont-ils réussi à construire un monument aussi harmonieux et complexe en moins d’une décennie et sans que l’on ait retrouvé le moindre plan ? Passionnante investigation scientifique, ce documentaire lève un à un les nombreux mystères qui entourent le Parthénon. Du Louvre à l’École française d’Athènes, de l’Acropole aux universités américaines, le réalisateur a convié tous les spécialistes du sujet à reconstituer peu à peu le puzzle. Images en 3D et séquences tournées sur le chantier donnent une vision concrète de cette extraordinaire entreprise de rénovation. Nourri d’une iconographie riche, ce documentaire nous transporte aussi au Ve siècle avant notre ère, durant le règne de Périclès, période faste où Athènes vit naître la démocratie, la tragédie, les sciences… Il rend perceptible la fascination exercée par ce monument qui fut, au fil des siècles, copié, pillé, incendié, pilonné, déguisé en église ou encore en mosquée.

Réalisation: Gary Glassman

Année: 2006