Auguste Perret, architecte expert du béton armé, contribua largement à la reconstruction de la ville du Havre après sa destruction durant la Seconde Guerre Mondiale. L’église Saint Joseph, achevée en 1956, est son plus grand chef-d’oeuvre et devint rapidement un symbole de la ville reconstruite. Nous visitons cet incroyable monument et découvrons son architecture étonnante et colorée, jusqu’à atteindre le clocher à son sommet : « comme un phare, c’est la première chose que l’on voit depuis la mer ».