Conférence Habiter, plaisir et luxe pour tous Valeur sûre de l’architecture française, l’agence Lacaton & Vassal (Paris) est connue pour son approche pragmatique et sa volonté...

Conférence L’architecture à l’esprit démocratique L’architecture ne se résume plus à la simple édification de structures en béton ou en acier, elle incarne désormais...

Conférence La pensée sous-jacente à l’architecture Dans un monde où le visuel prévaut, l’architecte Jésus Aparicio partagera la pensée qui est sous-jacente à l’architecture, à...

Documentaire Des colosses brutalistes – Hérésies architecturales ? Imposants, sombres, étranges : les bâtiments brutalistes perturbent autant qu’ils fascinent. Issu du mouvement moderne, ce style tire son...

Documentaire Monuments éternels : Sainte-Sophie dévoilée Basilique chrétienne, devenue au fil de l’histoire mosquée puis musée, Sainte-Sophie la Stambouliote, que le président turc Recep Tayyip...

Documentaire A quoi ressemblera la ville de demain ? Et si on vivait dans 1m2 ? Nous avons rencontré de grands architectes contemporains pour se poser la question...

Documentaire Le mystère de la Tour de Pise Achevée au XIVe siècle, la tour de Pise est aujourd’hui l’un des monuments les plus célèbres d’Italie. L’inclinaison spectaculaire...

Documentaire Du bois au bambou – Matériaux d’hier et de demain Face au béton et à l’acier, stars de l’architecture moderne, le bois retrouve progressivement ses lettres de noblesse. Principal...

Documentaire François Girard : architecte Ce documentaire retrace le parcours professionnel de François Girard, architecte notamment de la mairie de Vitry-sur-Seine.

Documentaire Constructions de l’impossible – La villa sur les flots Marco Bolzoni, un jeune architecte italien, s’est lancé, à Dubaï, dans la conception d’un projet différent de tout ce...

Documentaire Eglise française, un patrimoine en ruine Démolition, transformation ou vente ? Les 45 000 églises de France sont-elles un patrimoine en danger ? Faute d’un...

Documentaire Taipei 101 – La maison la plus haute du monde Taipei 101 a acquis son titre de plus haut édifice du monde le 9 octobre 2003, date à laquelle...

Documentaire Les cathédrales gothiques La cathédrale gothique d’Amiens, en France, ou celle de Cologne, en Allemagne, imposantes et ambitieuses, furent toutes 2 érigées...

Documentaire Les grands projets québécois – La rénovation de nos autoroutes Les premières autoroutes québécoises furent construites à la fin du gouvernement du premier ministre Maurice Duplessis. L’autoroute des Laurentides...

Documentaire Construire l’impossible – Hôtel sous-marin Dans un monde où la technologie et l’innovation repoussent constamment les limites de ce qui est considéré comme réalisable,...

Conférence De l’Afrique à l’Andalousie : dans les secrets des merveilleuses mosquées Des premières mosquées du Caire médiéval aux expérimentations vertigineuses du Maroc de la Renaissance, l’architecture religieuse de l’Afrique du...

Documentaire Le Golden Gate Situé à San Fransico, le golden gate bridge est un des ponts les plus célèbres du monde. Il relie...

Documentaire New York face aux Ouragans Les désastres causés par l’ouragan Sandy en 2012 jusqu’à New York ont incité la ville à réviser ses infrastructures...

Documentaire Sauver venise Fondée au Ve siècle sur les rives de la mer Adriatique, Venise est l’une des villes les plus visitées...