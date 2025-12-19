Documentaire

Achevée au XIVe siècle, la tour de Pise est aujourd’hui l’un des monuments les plus célèbres d’Italie.

L’inclinaison spectaculaire de ce campanile a fait sa renommée. Sa silhouette est connue dans le monde entier.

Quelle est l’origine de cette inclinaison ?

Comment expliquer que la tour parvienne à défier les lois de la gravité ?

Risquerait-elle un jour de chuter ?

Des historiens et des ingénieurs déconstruisent ce géant de marbre et mettent à nu sa structure. Ils dévoilent ainsi le mystère de la tour de Pise et les secrets de cette merveille d’ingénierie médiévale.

Réalisation: Oscar Chan

Année: 2019