Documentaire

En deux décennies, la ville de Bordeaux s’est métamorphosée. Inscrite depuis 2007 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la métropole sera, en 2017, à deux heures de Paris grâce à la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Des atouts qui séduisent chaque année de nouveaux habitants. Pour faire face aux demandes, la ville est en train de développer 6 quartiers dont celui des Bassins à flot. Imaginé par l’architecte urbaniste Nicolas Michelin, celui-ci s’étendra sur 160 hectares et se composera entre autres de plus de 5 000 logements. Les travaux ont débuté en 2010 et devraient s’achever en 2025 dans ce quartier historique de Bordeaux. Il est situé près du centre ville, au bord de Garonne et à proximité des axes routiers. Documentaire réalisé par Marie Pierre d’Abrigeon, Ludovic Cagnato et Eric Delwaerde pour Demain TV et On Stage.