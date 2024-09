Documentaire

Découvrez l’extraordinaire aventure humaine et technologique de l’une des sept Merveilles du monde moderne, racontée par ceux qui ont participé à sa construction ! Il est l’un des projets les plus fous que l’humanité ait pu réaliser. C’est le plus long tunnel sous-marin du monde. Depuis 1994, il relie la Grande-Bretagne à la France, permettant une traversée de la Manche en seulement 35 minutes. Le Tunnel a changé la vie des voyageurs et facilité la mobilité européenne.