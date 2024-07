Documentaire



Avec 37,7 millions d’habitants, Tokyo, est aujourd’hui l’aire urbaine la plus peuplée de la planète. Près de 80% des Japonais vivent en ville et le gigantisme urbain atteint sur l’archipel des niveaux inégalés en Europe.

Construite sur une faille sismique, menacée par les inondations et par plusieurs volcans en activité, la ville semble vouée à disparaître et pourtant… les nouveaux projets de construction foisonnent. Au fil du temps, pour lutter contre les diverses menaces et grâce à l’expérience des catastrophes passées, les architectes ont construit une “ville” sous la ville pour lutter contre les tremblements de terre et les inondations.

Réalisation : Thomas Risch