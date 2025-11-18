La pyramide du Louvre et la pyramide de Khéops incarnent deux visions radicalement différentes de la monumentalité, séparées par des millénaires mais unies par une même fascination pour la géométrie et la symbolique.
Aujourd’hui devenue haut-lieu de villégiature et de vacances, la Ville d’hiver d’Arcachon a conservé intactes les traces de son...
Située dans la commune de Saint‑Vaury (département de la Creuse, région Nouvelle-Aquitaine), l’église Saint-Julien (également dédiée à Saint Valéric...
Niché à deux pas du parc Monceau, l’Hôtel du Collectionneur s’impose comme l’une des plus belles évocations parisiennes de...
Ces architectes et designers spécialisés dans le luxe conçoivent les plus beaux hôtels, villas et palaces au monde.
A l’origine, l’Hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans ces anciens appartements, les experts répertorient les décors...
La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...
La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...
En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...
Le palais Sorrento est un bijou du patrimoine palois. Cette maison a été transformée en véritable palais italien dont...
Ocean Park, le plus grand aquarium du monde, est en cours de construction sur l’île de Hengqin, près de...
Un ensemble de 138 logements sociaux à Vitrolles, près de Marseille.
C’est le monument historique le plus atypique de Paris, le Centre Pompidou. A son ouverture, il a fait scandale,...
Érigée il y a plus d’un siècle sur un îlot de la baie de New York, la statue de...
L’Elysée, une mégastructure emblématique érigée à la gloire de la puissance française, aujourd’hui symbole de la république racontée pour...
Les ponts suspendus comptent parmi les structures les plus spectaculaires de la planète : incroyablement hauts, ils illustrent la...
Le 4 juin 1836, un incendie se déclare dans l’hôtel à cause de plombiers imprudents qui effectuaient des réparations....
Célèbre pour ses constructions complexes, dont les lignes brisées évoquent tantôt des éclats de verre, tantôt des formes organiques,...
Dans une France où le béton règne en maître, Prouvé se distingue par son travail du métal, explorant l’acier...
Les désastres causés par l’ouragan Sandy en 2012 jusqu’à New York ont incité la ville à réviser ses infrastructures...
L’histoire de l’Homme se raconte à travers les villes qu’il bâtit, de la cité antique, à la cité marchande,...
