Conférence La Ville d’hiver d’Arcachon Aujourd’hui devenue haut-lieu de villégiature et de vacances, la Ville d’hiver d’Arcachon a conservé intactes les traces de son...

Documentaire Eglise de Saint-Vaury Située dans la commune de Saint‑Vaury (département de la Creuse, région Nouvelle-Aquitaine), l’église Saint-Julien (également dédiée à Saint Valéric...

Documentaire Architectes de luxe, ils conçoivent les plus belles villas au monde Ces architectes et designers spécialisés dans le luxe conçoivent les plus beaux hôtels, villas et palaces au monde.

Documentaire Hôtel de la Marine, place de la Concorde A l’origine, l’Hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans ces anciens appartements, les experts répertorient les décors...

Documentaire L’histoire du Carrousel du Louvre La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...

Documentaire La cathédrale de Périgueux La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...

Documentaire Notre-Dame de Paris, le chantier scientifique En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...

Documentaire Sorrento, un château construit par amour Le palais Sorrento est un bijou du patrimoine palois. Cette maison a été transformée en véritable palais italien dont...

Documentaire Naissance d’un océan (2/2) Ocean Park, le plus grand aquarium du monde, est en cours de construction sur l’île de Hengqin, près de...

Documentaire Les Pignes Un ensemble de 138 logements sociaux à Vitrolles, près de Marseille.

Documentaire Beaubourg, secrets et trésors d’un monument C’est le monument historique le plus atypique de Paris, le Centre Pompidou. A son ouverture, il a fait scandale,...

Documentaire Lady liberty, histoire d’un colosse Érigée il y a plus d’un siècle sur un îlot de la baie de New York, la statue de...

Documentaire L’Elysée, les secrets d’un palais L’Elysée, une mégastructure emblématique érigée à la gloire de la puissance française, aujourd’hui symbole de la république racontée pour...

Documentaire Géants de la construction – Ponts suspendus Les ponts suspendus comptent parmi les structures les plus spectaculaires de la planète : incroyablement hauts, ils illustrent la...

Documentaire Quand Chartres révolutionne sa cathédrale Le 4 juin 1836, un incendie se déclare dans l’hôtel à cause de plombiers imprudents qui effectuaient des réparations....

Documentaire Daniel Libeskind Célèbre pour ses constructions complexes, dont les lignes brisées évoquent tantôt des éclats de verre, tantôt des formes organiques,...

Documentaire Maisons en kit : l’audace de Jean Prouvé Dans une France où le béton règne en maître, Prouvé se distingue par son travail du métal, explorant l’acier...

Documentaire New York face aux Ouragans Les désastres causés par l’ouragan Sandy en 2012 jusqu’à New York ont incité la ville à réviser ses infrastructures...