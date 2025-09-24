Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La cité souterraine secrète de Tokyo Avec ses 37,7 millions d’habitants, Tokyo est la plus grande zone urbaine de la planète — mais aussi l’une...

Conférence Le béton, une pluie de solutions Le béton est présent tout au long du cycle de l’eau. Découvrez dans cet atelier les solutions techniques et...

Documentaire La tour de Pise se redresse ! La célèbre tour de Pise s’incline depuis des siècles… au point qu’elle a été fermée au public pour éviter...

Conférence Réinventer l’invention même « Réinventer l’invention même » : par ces mots, Jacques Derrida lançait naguère un défi à celles et ceux...

Conférence Les écologies de l’habitat Sous l’angle du changement climatique, les stratégies de construction de logements doivent être réévaluées. Au cours de cette conférence,...

Conférence Calepin de chantier L’apprentissage du métier de construire est une longue aventure, faite de curiosités ; faite de rencontres. Chaque matériau, lorsqu’il...

Conférence Orchestrer le chantier Le chantier d’architecture – dans sa pratique courante ou exceptionnelle – relève toujours d’une démarche empirique et spécifique. Situation...

Conférence Pourquoi le trottoir est l’espace le plus précieux des villes En nous présentant l’évolution des trottoirs au fil des siècles, Isabelle Baraud-Serfaty nous invite à questionner ce lieu de...

Documentaire Au sommet du Panthéon Le Panthéon à Paris est un célèbre monument français dédié aux grands hommes de la République française. Nous pénétrons...

Documentaire Comment préserver le Colisée de Rome des dommages du temps ? Préserver le Colisée de Rome, ce monument emblématique de l’Antiquité, représente un véritable défi face aux ravages du temps,...

Documentaire Construire le futur – La perle des Tours En construction à Guangzhou (Canton) en Chine, ce gratte-ciel sera, selon ses concepteurs, l’un des bâtiments les plus écologiques...

Documentaire L’architecture climatique Construire pour demain. Alors que la météo se déchaîne, l’architecture remplit-elle encore son rôle protecteur ?

Documentaire Un opéra pour un empire Le récit foisonnant de la construction de l’opéra Garnier, oeuvre d’art total édifiée par le brillant architecte qui lui donna...

Documentaire Les secrets de construction du plus long tunnel ferroviaire au monde Pour creuser à plus d’un kilomètre sous la surface, les équipes utilisent un tunnelier, une machine colossale qu’il a...

Documentaire Le Paramount à Shanghai – Les grands palais de la nuit Avec son style Art déco, le Paramount est un bâtiment emblématique du Shanghai de l’entre-deux-guerres. Construit en 1933 par...

Documentaire Les passages secrets de Paris À l’aube des années 1800, alors que Paris est sale et boueux, des architectes imaginent des rues coiffées de...

Documentaire C’est pas sorcier – La tour Eiffel Fred et Jamy nous font découvrir les rouages de la Tour Eiffel et nous révèlent tout sur cette grande...

Documentaire Naissance d’un océan (2/2) Ocean Park, le plus grand aquarium du monde, est en cours de construction sur l’île de Hengqin, près de...

Documentaire Architecture et stations La naissance des stations. Celles-ci nous racontent l’histoire de la rencontre de l’homme avec la montagne. Au fil du...