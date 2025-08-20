Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Monumenta, la cité imaginaire des Kabakov En 2014, pour la sixième édition de Monumenta, au Grand Palais à Paris, les artistes russes Ilya et Emilia...

Article Climats extrêmes : comment les villes s’adaptent aux nouvelles réalités À l’heure où les épisodes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, les villes du monde entier se...

Article Le château de Prague : entre grandeur historique et splendeur architecturale Niché au cœur de l’Europe centrale, le château de Prague s’impose avec majesté comme le plus vaste château au...

Documentaire Bâtir ou verdir ? Faut-il bâtir ou verdir ? Depuis la crise écologique et sanitaire, ce débat s’intensifie dans les mégapoles. Mais faut-il...

Documentaire Mon hameau en Bourgogne Ils troquent les 44m² étouffants d’un appartement parisien contre le charme brut et l’espace infini d’un hameau oublié au...

Documentaire Au sommet du Panthéon Le Panthéon à Paris est un célèbre monument français dédié aux grands hommes de la République française. Nous pénétrons...

Documentaire Quand Chartres révolutionne sa cathédrale Le 4 juin 1836, un incendie se déclare dans l’hôtel à cause de plombiers imprudents qui effectuaient des réparations....

Documentaire Notre avenir est-il sur l’eau ? La prochaine étape majeure du développement de l’humanité ? La révolution bleue. Soit la construction de quartiers et de villes flottant...

Documentaire Daniel Libeskind : le magicien des émotions Célèbre pour ses constructions complexes, dont les lignes brisées évoquent tantôt des éclats de verre, tantôt des formes organiques,...

Documentaire Construire le futur – La perle des Tours En construction à Guangzhou (Canton) en Chine, ce gratte-ciel sera, selon ses concepteurs, l’un des bâtiments les plus écologiques...

Documentaire La citadelle de Lille La citadelle de Lille est construite entre 1668 et 1671 à la demande de Louis XIV, sur des plans...

Documentaire Dominique Perrault : la beauté cachée du chaos urbain Cette exploration captivante plonge dans la relation transformatrice entre l’architecture, les paysages urbains et l’interaction humaine. Sur fond de...

Documentaire Les grands projets québécois – Les défricheurs de la Taïga La Taïga est la région que les Québécois(es) ont dû franchir et apprivoiser pour construire le complexe hydroélectrique de...

Documentaire Archi du sud La Méditerranée est une frontière naturelle entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Tout autour se sont construits des villes, des...

Documentaire L’homme plante Paris, Kuala Lumpur, Singapour, Shenzhen, Sydney, Miami, Rio de Janeiro. Les murs végétaux de Patrick Blanc célèbrent la nature...

Documentaire Architecte avec un grand A Comment parvenir à concevoir une architecture à la fois contemporaine et capable de s’adapter à des modes de vie...

Documentaire Eglise française, un patrimoine en ruine Démolition, transformation ou vente ? Les 45 000 églises de France sont-elles un patrimoine en danger ? Faute d’un...

Documentaire La Basilique Saint Denis La basilique Saint-Denis, située au nord de Paris, est un édifice emblématique de l’architecture gothique et un lieu chargé...

Documentaire Bègle, un village urbain Le projet de la ville de Bègles : faire grandir la ville ! Ce 52 minutes vous plongera dans...