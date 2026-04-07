Documentaire

Extension du privé sur la sphère publique, le balcon possède un statut à part en architecture. Aujourd’hui démocratisé, cet espace est repensé par les urbanistes. Illustrations avec Nicolas Laisné à Montpellier, Christophe Hutinà Bordeaux, et Bjarke Ingels à Copenhague.

À Montpellier, Nicolas Laisné a conçu une tour d’habitation avant-gardiste dotée de balcons mesurant jusqu’à 7,5 mètres de long. À Bordeaux, Christophe Hutin a réaménagé des barres d’immeuble défraîchies en greffant à leur façade des jardins d’hiver, doublant ainsi l’espace d’habitation des locataires. À Copenhague, Bjarke Ingels a construit, dans une banlieue ouvrière, un immeuble doté de balcons triangulaires, tous uniques.

Du Paris du XIXe siècle conçu par le baron Haussmann, où il permettait aux familles bourgeoises d’exhiber leurs plus beaux habits, à la pandémie, qui l’a fait revenir sur le devant de la scène, en passant par les dictatures du XXe siècle, lorsqu’il faisait office de tribune pour les discours politiques, le balcon a assuré diverses fonctions très symboliques au fil de son histoire.

Série documentaire (Allemagne, 2023, 27mn) disponible jusqu’au 11/09/2026