Documentaire

Imposants, sombres, étranges : les bâtiments brutalistes perturbent autant qu’ils fascinent. Issu du mouvement moderne, ce style tire son origine du béton brut, un matériau pratique et abordable. Gros plan sur le couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette du Corbusier, le Royal National Theater de Londres et le « Serpent » à Berlin.

Construit sur pilotis à Éveux, dans la région lyonnaise, le couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, l’une des œuvres les plus célèbres de Le Corbusier, en constitue un exemple emblématique. Véritable monstre de béton, il n’a pourtant pas fini d’émerveiller Charles Desjobert, frère dominicain et architecte. Le Royal National Theater de Londres déstabilise aussi par son austérité, avant de surprendre par son intérieur accueillant. Quant au « Serpent » à Berlin – un gigantesque immeuble d’habitation de 600 mètres de long dont le ventre est traversé par une autoroute –, il fait la fierté des habitants qu’il soude en véritable communauté. Exploration à la loupe d’un courant iconique, émaillée des éclairages d’architectes et d’historiens.

Série documentaire (Allemagne, 2024, 27mn) disponible jusqu’au 14/03/2026