Conférence

Les bébés sont loin d’être des adultes miniatures : en grandissant, morphologie et comportements changent (proportions des os, façons de saisir les objets, etc.). Étudier comment ces paramètres évoluent et interagissent au cours du développement est une mine d’informations pour mieux comprendre les pressions de sélection qui ont conduit nos mains et pieds de primates à être façonnés tels qu’ils sont au cours de l’évolution.