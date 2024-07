Conférence

On imagine souvent les êtres vivants bien en ordre d’évolution se concentrant sur le souci reproducteur, intrépide aventure d’un vivant résolu à cette seule obsession gravissime : laisser ses gènes à une descendance impertinente. Seulement, les animaux ne racontent pas tout à fait cette histoire. Des poulpes aux perroquets, des amibes aux colobes, l’évolution ne semble jamais distinguer les meilleurs… Que s’est-il passé depuis Darwin ?

Et si le sexe était ce qui introduit des détours imprévus, favorise des rencontres improbables et même des relations hybrides ? Et si, dans la nature, chacun avait simplement besoin des autres ? Une contribution originale à la biologie évolutive, dont la sexualité livre les nouveaux secrets…

Avec Thierry Lodé.