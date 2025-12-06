Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ce bisonneau perdu sur un îlot se retrouve piégé par un loup Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...

Documentaire Un plongeur raconte sa rencontre avec un gigantesque requin-marteau La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...

Documentaire La technique infaillible de ce chasseur de serpent pour débusquer un dangereux cobra Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...

Documentaire Richard Sears : l’homme qui tomba amoureux des baleines À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...

Conférence Le loup est l’ancêtre du chien On sait grâce à l’ADN que tous les chiens descendent du loup et que cela date de 36.000 ans...

Documentaire À la découverte des voix sous-marines Des mélodies obsédantes des chants de baleines aux échos retentissants des battements de queue des puissants cachalots, en passant...

Documentaire Affrontement d’élans en plein milieu d’un quartier résidentiel En Alaska, des habitants d’Anchorage ont eu la surprise de voir deux élans en rut débarquer et se mesurer...

Documentaire Archipel des Glorieuses: le secret des tortues vertes Est-ce le blanc immaculé des magnifiques plages de La Grande Glorieuse qui attire, tel un aimant, autant de tortues...

Documentaire Les grands singes Qu’avons-nous en commun avec nos cousins primates ? À travers l’étude de leurs comportements, ce documentaire scientifique explore l’histoire...

Documentaire La cohabitation avec le félin dans les Sundarbans en Inde Dans la mangrove des Sundarbans en Inde, le règne du tigre est suprême. Mais les hommes ont cependant besoin...

Documentaire Argentine : la réintroduction d’espèces disparues En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...

Documentaire Les loups sont-ils dangereux ? Depuis son enfance, Gérard Ménatory a dédié sa vie au loup. Chercheur, écrivain, il est le fondateur du Parc...

Documentaire Comment soigner un lamantin de 900 kg ? La dentiste des lamantins suspecte une dent infectée, mais pour la retirer elle doit mettre sa bouche dans la...

Documentaire Débusquer les mythes et préjugés sur les loups Bien qu’il ait grandi dans la région parisienne, Sylvain Macchi a toujours été fasciné par les animaux sauvages. Sa...

Documentaire Le Tapir Reconnaissables à leur museau allongé en une courte trompe, ces mammifères considérés comme de véritables fossiles vivants sont menacés...

Documentaire Leur mission, sauver les singes errants A New Delhi, un hôpital vétérinaire a été créé pour protéger les macaques.

Documentaire Le tueur de dinosaure invisible Une bactérie fut probablement responsable de la mort de certains dinosaures.

Documentaire Le plus beau pays du monde – Opus 3 : Le sanctuaire Découverte d’un monde où l’hiver dure huit mois, où les températures descendent jusqu’à moins quarante degrés et où l’air...