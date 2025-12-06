Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels dans les zones publiques, les jardins (sangliers) et même les maisons (fouines). L’année dernière, 70 000 collisions, dont une quinzaine d’accidents mortels, ont impliqué des animaux sauvages. Ces espèces, en particulier le renard, peuvent aussi transmettre des maladies très graves à l’homme. Alors doit-on en avoir peur ? Comment les empêcher de dévaster notre ville ?