Documentaire

L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine de la formation des premières molécules organiques et de l’apparition de la vie sur Terre.

En Alaska, l’eau douce qui alimente les rivières provient des fontes des neiges des plus hautes montagnes d’Amérique du Nord et des volcans les plus actifs. Lorsqu’un volcan rentre en éruption, la rivière empoisonnent les poissons. Les scientifiques essayent de comprendre ce qui a pu se passer il y a plus de 2000 ans et tentent de trouver une réponse au comportement si spécifique des saumons: revenir à leur rivière natale lorsque la mort s’approche. En route pour une épopée extraordinaire. Un documentaire de Bertrand LOYER, Jacques BEDEL et François de RIBEROLLES