Documentaire

Si certains animaux peuvent se dorer la pilule au soleil ou batifoler dans la nature, d’autres au contraire doivent parfois survivre dans des conditions que même les hommes ne pourraient pas supporter.

Comme les manchots empereurs qui sont capables de résister aux températures les plus froides de la planète. Et ce n’est pas leur seule compétence, les mâles peuvent aussi tenir trois mois sans manger pour garder au chaud les oeufs de leurs compagnes.

Sinon, il y a aussi les bharals qui défient allègrement les lois de l’équilibre. Avec leurs 4 petite sabots seulement, ils escaladent ou dégringolent des parois verticales de plusieurs centaines de mètres d’altitude.

Alors quel est celui qui vous a le plus impressionnée ?

Extraits des films : » Cuir, Poil, Plume – Les Animaux de l’extrême I » & » Cuir, Poil, Plume – Les Animaux de l’extrême II »

Réalisation : Paul Terrel

