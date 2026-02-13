Avec toutes ses nageoires et son squelette si spécial, le cœlacanthe est un gros poisson des profondeurs à la nage unique. Mais il est surtout le dernier représentant d’une famille que l’on a cru éteinte entre la découverte du premier fossile en 1832 et la découverte d’un spécimen bien vivant en 1938. L’analyse de son mouvement et de son anatomie nous permettra peut-être d’avoir une idée plus claire des prérequis ayant permis à certains vertébrés de sortir des eaux pour coloniser les terres immergées.