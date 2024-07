Conférence

La rencontre de l’Homme et du cheval remonte à la préhistoire, comme en témoignent les peintures rupestres de Lascaux. Au fil des époques et aux quatre coins du monde, l’homme s’est efforcé de plier le cheval à ses besoins, de le forger à son image. Il a multiplié les races et les pratiques équestres, adaptant le cheval à différents usages : la guerre, la mine, le transport, les travaux des champs, les courses ou encore l’art équestre. Un lien s’est tissé entre les deux espèces, immatériel, profond et invisible.

Présentée par : Géraldine Guérin