Des scientifiques veulent étudier le chrysopelea paradisi et comprendre comment cet étonnant reptile saute et plane sur de longues...
La disparition des requins est une bombe écologique sous-estimée. Mais comment protéger ces animaux essentiels à l’équilibre des océans...
D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément...
Les fourmis sont une des réussites les plus spectaculaires du monde animal. Avec près de 11.000 espèces recensées à...
La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant...
Pour survivre sous la surface gelée du lac Baïkal, le phoque de Sibérie doit être capable d’explorer les environs...
Les sols jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet ils sont en permanence ingérés, digérés...
Legadema se met sur la piste d’un babouin, un de ses ennemis jurés. Elle arrive à l’attraper, mais tout...
En Autriche, un insecte très étrange a une méthode bien particulière pour pondre des oeufs.
A Abou Dhabi, celui qui gagnera la course de dromadaires remportera 1 million de dollars.
Un bel animal, quatre amis, un rêve : gagner le Grand Cross de Pau. Hervé Audoy est entraîneur de...
Dans les derniers jours d’une saison sèche historiquement longue, une centaine de caméras commandées à distance et des équipes...
En ouvrant un refuge pour animaux dans son domaine agricole, Sarah a réalisé son rêve d’enfant. Avec énergie, elle...
En 40 ans, la Terre a perdu 60 % de ses populations d’animaux sauvages, une extinction sans précédent. Les...
Un voyage au coeur du pays le plus vierge de la planète, la Papouasie/Nouvelle Guinée. Guidés par un couple...
Espèce protégée, le gypaète barbu, rapace le plus grand et le plus rare d’Europe, tournoie majestueusement dans le ciel...
Chez les hippocampes, c’est le mâle qui porte les œufs et qui donne naissance à sa progéniture. Images tirées...
Les narvals et les bélugas sont deux cétacés fascinants qui partagent plusieurs caractéristiques, tout en se distinguant par des...
\r\nLes neiges venues, les chamois ou les loups ont fort à faire pour trouver de quoi manger. Dès la...
Depuis plusieurs décennies, la perruche à collier s’est installée dans la région Île-de-France et s’est propagée dans toute la...
