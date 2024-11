Conférence

Au cœur des phénomènes de spéciation et des problématiques d’extinction, la dispersion, qui représente la capacité des organismes à changer de lieu de vie, est un paramètre clé comme nous le démontre la biologie des chauves-souris. Elles représentent le second ordre le plus riche en espèces chez les Mammifères (derrière les Rongeurs), mais partagent aussi avec leurs congénères à poils (et les autres) quelques problèmes de survie dans un monde fortement perturbé par les activités humaines.

Avec Eric Petit.