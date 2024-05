Documentaire

Convoitée pour sa laine, la plus soyeuse et la plus fine qui soit, la vigogne est incontestablement l’un des animaux les plus cher de la planète.

Chassée et braconnée pour sa haute valeur marchande, la vigogne a été certes sauvée de l’extinction, mais elle reste l’objet de toutes les convoitises. Sa sauvegarde passe par la mise en place de programmes de développement durables permettant aux hommes de continuer à l’exploiter, et donc d’en tirer des ressources, sans la mettre en danger.

Le Conseil National des Camélidés Sud Américains a confié l’entretien des réserves et l’exploitation des vigognes aux communautés locales. En 20 ans se sont constituées dans le pays 380 communautés de paysans qui exploitent 55% des 180000 vigognes que l’on compte désormais au Pérou.