Documentaire Ces bébés chimpanzés sont victimes de braconnage Au Cameroun, les chimpanzés ne sont pas en sécurité : ils sont dans le collimateur des braconniers. Les bébés...

Documentaire Ce couple va vivre sa passion des animaux sauvages en Equateur Ils vont passer 6 mois dans ce centre de soin pour animaux

Documentaire Quand votre chat vous pousse à fréquenter un bar Dans ce bar, vous ne repartirez pas forcément avec une fille

Documentaire Ils traversent seulement au feu vert À Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, on peut facilement croiser un ours, un orignal, un loup ou encore...

Documentaire Connaissez-vous la maraîche, cousin du grand requin blanc ? Ce requin, classé comme espèce vulnérable, a encore de nombreux secrets. Plutôt difficile à capturer, il se trouve généralement...

Documentaire Hérisson : cette bouse est un vrai festin Voici le plus familier des animaux sauvages de nos régions ! Ce hérisson trop mignon va trouver ses apports...

Documentaire Sexe : les crapauds ont le sang chaud ! « Un ballet aquatique aussi éphémère qu’intense… » Lorsqu’ils sortent de leur hibernation, les crapauds n’ont qu’un seul objectif...

Documentaire Panda, mon amour Le panda géant est depuis longtemps perçu comme un symbole de préservation et de protection de la faune. La...

Documentaire Une tigresse jalouse harcèle sa sœur Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...

Documentaire Ce reptile marin était gigantesque et féroce Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...

Documentaire Julie au poney-club, découvrir les activités équestres Ce programme, distrayant et attractif à la fois, nous fait découvrir, à travers les yeux de Julie, les poneys...

Article Le redoutable piranha est-il vraiment un mangeur de chair ? Le piranha est souvent décrit comme un redoutable prédateur des eaux douces d’Amérique du Sud. Ce poisson carnivore a...

Documentaire Les mondes perdus : l’aube des mammifères La paléontologie vit actuellement un âge d’or : dans les dix dernières années, plus d’espèces fossiles ont été exhumées...

Documentaire Le cavalier king charles et le king charles L’histoire du King Charles Spaniel est intimement liée à celle du Cavalier. Ce sont aujourd’hui deux races bien distinctes....

Documentaire Chirurgie esthétique pour animaux : tendance ou excès ? La chirurgie esthétique vétérinaire gagne en précision et popularité, avec des interventions telles que la rhinoplastie, le lifting et...

Documentaire A la conquête du ciel – Le triomphe David Attenborough entame un périple autour du monde pour retracer l’histoire extraordinaire des créatures volantes que sont les insectes,...

Documentaire Danse avec les poissons – Les requins marteaux \r

Durée : 43 min.\r

\r

Près de Rangiroa on peut approcher des requins-marteaux, mais aussi des requins citron, corail ou bordés. Les...

Documentaire Le long voyage des anguilles de Nouvelle-Zélande Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.