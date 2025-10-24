Le plus grand mammifère terrestre, appelé « camélopard » dans l’Antiquité, est aujourd’hui en situation critique.
Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive...
Ces deux chiens ont mordu un enfant de cinq ans et ont été condamnés à mort par la justice....
Sur les terres désolées de l’Arctique, les ours blancs, tenaillés par la faim, se livrent à des combats de...
Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...
Les loups sont en infériorité face à des ours plus nombreux et plus imposants, mais leur stratagème fonctionne à...
Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne...
Entre surprotection et attentes irréalistes, aimons-nous nos chiens de manière saine ? Ces conférences questionnent nos dérives et le...
Lorsqu’il s’agit de désigner le requin le plus redoutable au monde, le requin blanc (Carcharodon carcharias) est souvent le...
A la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte, un crocodile du Nil se souvient de la glorieuse époque où ses...
Avec cinq à six mille spécimens, la chaîne des Carpates abrite la plus grande population d’ours bruns en Europe....
Cyrus North et Tanguy Toopet se lancent dans une aventure passionnante aux côtés du berger Joseph Boussion, dans les...
Si la valeur intrinsèque des papillons en tant que spécimen à considérablement diminué depuis un siècle, le négoce et...
Le petit village équatorien de Jatun Molino est longtemps resté isolé du reste du pays. Pour favoriser les déplacements,...
On connaissait tous le chihuahua, le plus petit chien du monde, mais le saviez vous : De nombreux animaux...
Sur les côtes sauvages de l’Argentine, une petite otarie prénommée Lola voit le jour. De sa naissance jusqu’à ses...
Au large de l’archipel isolé des îles Crozet, rejoignez David Reichert, un caméraman doté d’un extraordinaire talent pour repérer,...
Le grand requin blanc pratique une technique de camouflage appelée « contre-illumination ».
Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...
Dans la vallée de la Luangwa, ces deux terreurs cohabitent en jouant sur leurs forces respectives. Pourtant, leur position...
Ici, les lions sont élevés pour la pharmacopée chinoise
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site