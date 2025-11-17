Infographie | 4 infos insolites sur les ours

Infographie

Les ours fascinent depuis toujours. Souvent perçus comme de simples géants poilus, ils cachent pourtant des capacités étonnantes et méconnues. Leur intelligence, leur résistance physique et leurs particularités biologiques en font des animaux beaucoup plus sophistiqués qu’on ne l’imagine.

Voici quatre infos insolites, courtes mais surprenantes, qui dévoilent une autre facette de ces créatures impressionnantes.

1. Les ours privilégient instinctivement les aliments les plus énergétiques

Avant l’hibernation, les ours entrent dans une phase de préparation où chaque calorie compte. Ils recherchent alors naturellement les aliments les plus riches en énergie, notamment ceux contenant beaucoup de lipides et de glucides.

Cette sélection n’est pas un calcul conscient, mais le résultat d’un instinct très efficace combiné à une excellente mémoire des zones nourricières. Leur cerveau se souvient parfaitement des endroits où les ressources sont les plus abondantes, même d’une année à l’autre, ce qui leur permet d’optimiser leur prise de masse juste avant l’hiver.

2. Les ours polaires n’ont pas de poils blancs

À première vue, un ours polaire semble entièrement blanc. Pourtant, c’est une illusion. Ses poils sont en réalité transparents, dépourvus de pigment, et la lumière circule à travers eux en donnant cet aspect neigeux.

Sous cette fourrure trompeuse se cache une peau parfaitement noire, capable d’absorber la chaleur solaire, un avantage essentiel dans les régions glacées où la température peut devenir extrême. Cette combinaison unique est l’un des secrets de leur survie dans l’Arctique.

3. Les ours peuvent hiberner plusieurs mois sans manger, boire ni uriner

L’hibernation de l’ours est un phénomène biologique hors du commun. Pendant plusieurs mois, il ne mange pas, ne boit pas et n’urine pas. Son corps produit de l’eau métabolique à partir de ses réserves de graisses et recycle une grande partie de ses déchets internes.

Son rythme cardiaque ralentit fortement, et pourtant l’ours reste capable de se réveiller rapidement si un danger survient. Cette adaptation étonnante lui permet de survivre aux longues périodes de froid sans se dégrader musculairement, un exploit que peu de mammifères sont capables d’accomplir.

4. Les ours posent leurs pattes arrière dans les empreintes de leurs pattes avant

Les ours utilisent une démarche étonnante appelée direct register, dans laquelle la patte arrière vient se poser exactement dans l’empreinte laissée par la patte avant.

Cette façon de marcher donne l’impression qu’un ours ne laisse qu’une seule ligne de traces, alors qu’il se déplace à quatre pattes. Cette méthode améliore leur stabilité, réduit le bruit en forêt ou dans la neige et permet même d’économiser de l’énergie lors de longs déplacements.