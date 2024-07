Documentaire



Avec ses champs clos par des haies, le bocage est un environnement unique.Sa faune est beaucoup plus riche et diversifiée qu’on ne saurait l’imaginer et forme un écosystème aussi remarquable que celui de la savane africaine. Faisans, renards, lapins, hérissons ; quelles sont leurs stratégies pour survivre dans cet environnement suspendu entre agriculture et nature ?

Ce film nous dépeint, saison après saison, la lutte implacable des animaux de nos campagnes pour assurer leur descendance.

Auteurs: Denis DOMMEL, Gautier DUBOIS