Cette nouvelle méthode de marquage ne nécessite pas de capturer le requin, ce qui affecte beaucoup moins son comportement.
Le coq chante le matin avant tout parce qu’il suit un rythme biologique profondément ancré en lui. Même sans...
L’Alsophis antiguae, communément appelé couresse d’Antigua, est un serpent non venimeux appartenant à la famille des Colubridés. Endémique à...
A Harar, une ville historique éthiopienne aux petites ruelles commerçantes, on peut se retrouver nez à nez avec des...
Alors que sa mère est partie chasser, ce bébé renard téméraire s’aventure hors du nid pour découvrir le monde....
Les passereaux misent tout sur la confusion. Leur nombre assure leur sécurité, rendant difficiles les attaques ciblées du faucon...
Le crocodile marin est le plus grand prédateur terrestre. La concurrence pour le territoire est si rude que parfois...
Lorsque l’on évoque l’éléphant, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images de puissance brute et de taille démesurée. Il est...
Alors que partout dans le monde de multiples espèces sauvages sont menacées…d’autres affichent une expansion inédite. Le raton laveur...
\r\nMalgré la pollution, les réserves naturelles de Méditerranée offrent un spectacle magnifique de biodiversité! Des champions du monde de plongée...
Sauvé in extremis de l’extinction dans les années 1970, le phoque annelé du lac Saimaa demeure en sursis. Son...
Les insectes et arthropodes sont tellement petits qu’on oublierait facilement qu’ils représentent à eux seuls 80% des animaux peuplant...
Grâce aux photographies qui sont prises tout au long du processus ainsi qu’aux nombreux indicateurs relevés régulièrement, Anand Varma...
Le sommeil constitue l’un des phénomènes biologiques les plus fascinants du règne animal. Bien qu’il semble universel, il prend...
Ce jeune primate a tenté de renverser la hiérarchie, sans succès. Il cherche maintenant un moyen de restaurer la...
Depuis environ 6 000 ans que le cheval a commencé à être domestiqué, son comportement reste encore souvent mal...
\r\n\r\nLes insectes utiles sont-ils efficaces contre les ravageurs dans les jardins et dans l’agriculture ? Grâce à eux, peut-on...
Accompagnez National Geographic pour un voyage dans le Parc National de Kgalagadi, une vaste réserve entre l’Afrique du Sud...
Des petits marcassins voient le jour dans une campagne française.
À partir de 2010, Alessandro De Maddalena a organisé de nombreuses expéditions sur les grands requins blancs, en collaboration...
Ce cobra ne s’intéresse pas aux humains, mais mieux vaut ne pas le déranger car son venin neurotoxique est...
