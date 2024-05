Documentaire



Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. LE SOURIRE DES REQUINS nous fait partager la folie de ces hommes prêts à risquer leurs vies dans des eaux remplies de prédateurs. Qu’est-ce qui les motive à nourrir les squales les plus dangereux à la main ? Le goût du risque, l’afflux d’adrénaline certainement. Mais les rapports entre l’homme et les requins ne sont pas uniquement motivés par le désir de confrontation, les plongeurs souhaitent aussi apprendre pour mieux protéger ces espèces menacées d’extinction. Requins gris, requins marteaux, grands requins blancs… Tourné sur quatre ans, ce film nous livre des images étonnantes et spectaculaires de ces grands prédateurs des mers.

Un documentaire de Etienne Verhaegen

Auteur : Etienne Verhaegen