Au Nord-Est du Brésil se trouve une mer de dunes qui abrite un chapelet de lacs : les Lençóis Maranhenses. Paradoxalement, il tombe chaque année sur ce paysage désertique presque autant de pluie qu’en Écosse. Des milliers de lacs d’eau douce se forment alors aux creux des dunes et transforment le désert blanc en une immense plage tropicale.

Mais pendant la saison sèche, l’eau disparait presque aussi soudainement qu’elle était apparue. Comment les espèces animales parviennent-elles à survivre à ce changement d’environnement drastique ?

Documentaire : La vie secrète des lacs – Lençóis Maranhenses, les lacs de sable

Réalisation : Bruno Victor-Pujebet

