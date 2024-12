Documentaire

La mégafaune marine regroupe des espèces telles que les mammifères marins, les tortues et les oiseaux marins. Composantes spectaculaires de la biodiversité de l’océan Indien tropical, ces espèces sont cependant menacées. Face à ce constat des scientifiques de La Réunion ont décidé de collaborer avec des partenaires de la région sur l’étude, la conservation et la valeur socio-économique de la mégafaune marine tropicale. Prospections scientifiques, actions de formation et de sensibilisation, se succèdent en différents lieux de la zone : des îles Nosy Ve et Sainte-Marie à Madagascar, en passant par Mohéli aux Comores et à La Réunion. En mutualisant les données recueillies par les différents partenaires le « programme mégafaune » aura permis de déterminer, dans l’océan Indien, les hots spots de migration indispensables à la survie et la reproduction de ces animaux emblématiques. Ces résultats, croisés aux pressions environnementales liées aux activités humaines, permettront de mieux les protéger.