Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La trappe piégée de la mygale fouisseuse noire Tapie dans l’ombre de son terrier, l’araignée attend son heure patiemment. Sa stratégie d’embuscade est risquée, et elle doit...

Podcast Ces loups qui font pousser des arbres En 1995, dans le parc de Yellowstone, dans le nord sauvage des États-Unis, 14 loups ont été réintroduits. Comment...

Documentaire L’homme confronté aux grands fauves Les félins hantent depuis toujours notre imaginaire. Incapables d’égaler leur puissance, nos ancêtres leur ont prêté des pouvoirs surnaturels...

Documentaire Ce serpent bleu turquoise a évolué pour grimper aux arbres Contrairement à la plupart des serpents, le philothamnus semivariegatus a un ventre qui lui permet de s’accrocher aux branches.

Documentaire La lenteur du redoutable dragon de Komodo peut lui jouer des tours Si des proies comme les cerfs sont parfois trop rapides pour lui, ce reptile a plus d’un tour dans...

Documentaire Pourquoi serpents et crocodiles sont-ils sacrés au Bénin ? Au Bénin, certains animaux ne sont pas des bêtes… mais des divinités vivantes. Berceau du vaudou, le Bénin entretient...

Article 4 infos insolites sur le furet Le furet, ce petit mustélidé au regard malicieux et au corps gracile, occupe une place singulière dans le cœur...

Documentaire Delphine, l’orque du Crozet Quatre ans de tournage dans les eaux glacées autour de l’archipel volcanique des Iles Crozet ont été nécessaires pour...

Documentaire Paris grouille-t-il ? – La vie animale souterraine Sans que nous nous en doutions, à Paris des millions d’individus grouillent sous nos pieds. Des rats, des souris,...

Documentaire Vivre avec les loups Près de 3 000 loups peuplent les forêts des Carpates, dans le nord de la Roumanie. Quelques paysans, comme...

Documentaire Survivre ou mourir – Chronique de l’Afrique sauvage La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire La faune d’Ouganda Superbe pays aux terres généreuses et luxuriantes, l’Ouganda est situé entre les forêts tropicales de l’Afrique centrale et les...

Documentaire Les monstres de Komodo : une histoire d’amour Un grand mâle adulte veut s’accoupler avec une jeune femelle. Ce pourrait être qu’une histoire ordinaire mais quand celle-ci...

Documentaire Le roi des dinosaures, le Tyrannosaurus Rex Ce documentaire suit les étapes de l’extraction d’un squelette presque complet de Tyrannosaurus (spécimen MOR 555) trouvé en 1988...

Documentaire Attention à ne pas réveiller les éléphants de mer ! Sur l’île Marion, l’air se réchauffe. Le changement de saison est un soulagement pour les jeunes manchots royaux mais...

Documentaire Philippines, le tueur apprivoisé Lourdes Cruz a passé ses jours et ses nuits à étudier ce prédateur sans savoir qu’il lui offrirait un...

Article Comment les mammifères marins évitent l’accident de décompression ? Les mammifères marins, tels que les dauphins, les baleines et les phoques, sont étonnamment bien adaptés à la vie...

Documentaire Un criquet attaque un oiseau ! Un criquet pénètre dans le nid d’un oiseau dans le but de manger son petit…

Article Méthodes alternatives de traitement des animaux Un vétérinaire à Genève, en plus de la médecine traditionnelle, peut proposer des traitements alternatifs pour les animaux. Cela peut...