Le bec de cet oiseau est plus long que le reste de son corps.
Tapie dans l’ombre de son terrier, l’araignée attend son heure patiemment. Sa stratégie d’embuscade est risquée, et elle doit...
En 1995, dans le parc de Yellowstone, dans le nord sauvage des États-Unis, 14 loups ont été réintroduits. Comment...
Les félins hantent depuis toujours notre imaginaire. Incapables d’égaler leur puissance, nos ancêtres leur ont prêté des pouvoirs surnaturels...
Contrairement à la plupart des serpents, le philothamnus semivariegatus a un ventre qui lui permet de s’accrocher aux branches.
Si des proies comme les cerfs sont parfois trop rapides pour lui, ce reptile a plus d’un tour dans...
Au Bénin, certains animaux ne sont pas des bêtes… mais des divinités vivantes. Berceau du vaudou, le Bénin entretient...
Le furet, ce petit mustélidé au regard malicieux et au corps gracile, occupe une place singulière dans le cœur...
Quatre ans de tournage dans les eaux glacées autour de l’archipel volcanique des Iles Crozet ont été nécessaires pour...
Sans que nous nous en doutions, à Paris des millions d’individus grouillent sous nos pieds. Des rats, des souris,...
Près de 3 000 loups peuplent les forêts des Carpates, dans le nord de la Roumanie. Quelques paysans, comme...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Superbe pays aux terres généreuses et luxuriantes, l’Ouganda est situé entre les forêts tropicales de l’Afrique centrale et les...
Un grand mâle adulte veut s’accoupler avec une jeune femelle. Ce pourrait être qu’une histoire ordinaire mais quand celle-ci...
Ce documentaire suit les étapes de l’extraction d’un squelette presque complet de Tyrannosaurus (spécimen MOR 555) trouvé en 1988...
Sur l’île Marion, l’air se réchauffe. Le changement de saison est un soulagement pour les jeunes manchots royaux mais...
Lourdes Cruz a passé ses jours et ses nuits à étudier ce prédateur sans savoir qu’il lui offrirait un...
Les mammifères marins, tels que les dauphins, les baleines et les phoques, sont étonnamment bien adaptés à la vie...
Un criquet pénètre dans le nid d’un oiseau dans le but de manger son petit…
Un vétérinaire à Genève, en plus de la médecine traditionnelle, peut proposer des traitements alternatifs pour les animaux. Cela peut...
Qui est le frêle David parmi les gigantesques éléphants de mer et les orques colossaux ? C’est David Reichert,...
