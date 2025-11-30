C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en...
Ces deux félins inexpérimentés risquent leur vie en s’attaquant au bovidé, mais leur survie dépend aussi de cette chasse....
Quand les chiens deviennent de véritables œuvres d’arts ! Un documentaire de Camille Antoni
Les chiens sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille, et leur santé est une...
Il ne lui manque que la parole
Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...
Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa...
En quelques semaines, trois attaques de requin ont été signalées à Cid Harbour sur la grande barrière de corail,...
Accompagné par la majesté du désert du Kalahari et les vastes étendues du delta de l’Okavango, Olivier part à...
Swift est une petite femelle suricate qui partage la vie d’un groupe de congénères dans le désert du Kalahari....
Ces poissons sont bien particuliers : ils sont capables de se déplacer sur la terre ferme. On les appelle...
Véritable éden pour les caméléons, l’île malgache abrite près de la moitié des 217 espèces connues dans le monde....
Les aboiements incessants d’un chien peuvent devenir un problème complexe, affectant la qualité de vie du propriétaire, de l’animal...
Cet été, vous ne pourrez pas leur échapper ! C’est à l’odeur et à la chaleur de votre peau,...
Chassé par le requin des Galapagos, le thon jaune n’en reste pas moins un prédateur agile et rapide au...
A l’image de la panthère des neiges, du boa constricteur, de l’ours à lunette ou du cercopithèque à tête...
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...
\r\nRichard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...
Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur les félins, du petit chat domestique au tigre de Sumatra. Ils...
Chaque année en Australie du nord, des douzaines de crocodiles envahissent une petite île afin de participer à un...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site