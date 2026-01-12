Le loup est officiellement réapparu dans le massif en 2011. Une nouvelle qui réjouit autant qu’elle effraie. Avec le...
Avoir traversé le fleuve et survécu aux crocodiles n’est pas suffisant pour être en sécurité. Sur l’autre berge, d’autres...
La nature regorge de mécanismes de survie fascinants, mais peu captivent autant l’imaginaire humain que la capacité de certains...
Salamandres géantes et grenouilles fripées… bienvenue au Japon !
Trouver à manger s’avère parfois difficile en plein hiver.
De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.
La Sibérie est une région très hostile. Pourtant, des éleveurs de chevaux ne partiraient pour rien au monde.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...
Les morsures de serpent sont un problème de santé publique important dans de nombreux pays à travers le monde,...
Dans les forêts qui bordent les rives du lac Maninjao en Indonésie, poussent des millions de cocotiers. Burhan, le...
De plus en plus de loups vivent dans nos forêts et, parfois, s’aventurent même dans des localités. Il ne...
L’étude du comportement animal laisse très peu de place aux explications d’ordre émotionnelles. On présente plutôt les sentiments chez...
Rémi Dupouy, adepte de l’immersion sauvage, se lance un nouveau défi : voyager hors des sentiers battus à la...
Le Predator X était un pliosaure terrifiant. C’est l’un des plus grands prédateurs que la Terre ait jamais connue.
Au Costa Rica plusieurs paresseux en captivité sont retrouvés morts, sans symptômes apparents. Comment expliquer qu’ils étaient tous âgés...
Lorsqu’il s’agit de désigner le requin le plus redoutable au monde, le requin blanc (Carcharodon carcharias) est souvent le...
« Les nuits sont très courtes, l’été en Norvège le soleil ne se couche pas ! On dort 6 heures...
Au cœur des phénomènes de spéciation et des problématiques d’extinction, la dispersion, qui représente la capacité des organismes à...
Les pieuvres sont des céphalopodes réputés pour leur grande intelligence.
