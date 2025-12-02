Jusqu’à environ 2018, plus d’un million de corneilles étaient tuées chaque année en Europe. Accusés, à raison, d’être des pilleurs de graines et des tueurs de petits gibiers, les corvidés sont encore aujourd’hui les cibles des chasseurs. Pourtant, leurs nids hébergent aussi des espèces protégées bénéfiques à l’agriculture, comme les hiboux moyens-ducs et les petits faucons…