Documentaire Comment choisir son chaton Comment choisir un chaton en pleine forme ! Un documentaire de Solène Chavanne

Documentaire Ces phoques se battent pour… s’installer sur un rocher Chez les phoques, s’installer sur les meilleurs emplacements est une manière d’affirmer son statut et c’est donc un enjeu...

Documentaire Que faire contre les aboiements des chiens ? Dans l’immeuble de Sandra les aboiements de son chien dérangent les voisins. Sandra a décidé de réagir. Aujourd’hui, elle...

Documentaire Afrique du Sud – Contre le braconnage Les propriétaires de rhinocéros coupent leur corne et la remplacent par une corne en résine pour qu’ils ne soient...

Documentaire Animaux, dans les coulisses d’un cirque Solène nous fait découvrir les coulisses d’un cirque Un documentaire de Solène Chavanne

Documentaire Les bisons d’Espagne C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en...

Documentaire Deux jeunes lions combattent un buffle Ces deux félins inexpérimentés risquent leur vie en s’attaquant au bovidé, mais leur survie dépend aussi de cette chasse....

Documentaire Jaguars : une espèce menacée ? Prise au piège par la progression des terres cultivées ou offertes au bétail, une population de jaguars voit sa...

Documentaire Chauve-souris géantes : mystères et secrets des géants volants Entrez dans le monde mystérieux des chauves-souris géantes de l’Océan Indien. Découvrez leur habitat unique, leur reproduction en altitude...

Documentaire L’île des fous ! Au cœur du Pacifique, Clipperton est l’atoll le plus isolé de la planète et reste encore une énigme pour...

Conférence Dynamique de la biodiversité : ça déménage chez les chauves-souris Au cœur des phénomènes de spéciation et des problématiques d’extinction, la dispersion, qui représente la capacité des organismes à...

Documentaire Violente attaque de hyènes contre une intruse Cette meute de hyènes repère une intrusion. La réaction est immédiate et l’étrangère est assaillie de toutes parts.

Documentaire Chacun son chien Origine des races, eugénisme, impact sur le comportement et les tares, expériences entre loup et chien. Plus qu’aucune autre espèce...

Documentaire La compassion chez les macaques Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...

Documentaire Qui sont les géants de la nature ? Toutes les formes sont dans la nature, c’est bien connu mais parfois celle-ci a vu les choses en grand....

Documentaire La chasse aux crabes C’est l’heure du déjeuner pour ce poulpe affamé. Mais attraper son repas n’est pas une opération sans risque !

Documentaire Un premier repas copieux pour les lionceaux Les lionceaux font leur premier repas copieux avec leur mère.