Article Quelles races de chat ont la plus longue espérance de vie ? Les chats sont l’un des animaux de compagnie les plus populaires au monde. Leur beauté, leur grâce et leur...

Documentaire L’ankylosaure seul contre tous La situation est critique pour ce dinosaure…

Documentaire Pas facile de dompter un cheval sauvage… En Argentine, les chevaux sauvages ne se laissent pas facilement approcher.

Article Les espèces qui survivent presque sans eau L’eau est universellement reconnue comme le solvant de la vie. Pour la quasi-totalité des organismes terrestres, l’absence de cette...

Documentaire Un poisson gobe un oiseau en plein vol Poisson VS oiseau : des images à couper le souffle…

Article Comment les fourmis organisent leurs colonies ? Observer l’activité frénétique d’une fourmilière nous plonge instantanément face à l’un des mystères les plus captivants de la nature....

Documentaire Planète Bleue : les aventuriers du Grand Bleu Il a fallu quatre ans de tournage pour réaliser «Planète Bleue». Le naturaliste David Attenborough revient sur cette aventure...

Documentaire La marmotte de l’Himalaya hiberne la moitié de l’année Sur les hauteurs du plateau tibétain, surnommées le toit du monde, une créature passe la moitié de l’année à...

Documentaire Un bébé gélada en grand danger de mort En Ethiopie, les bébés singes gélada peuvent être des proies faciles, notamment quand un grand gypaète barbu s’approche trop...

Documentaire Les gazelles Dorcas La gazelle dorcas ou gazelle Dorcade (Gazella dorcas) est une espèce de gazelle de la famille des bovidés qui...

Documentaire Au-delà des apparences | Dans le sillage des requins Filmée sous la banquise, dans des mangroves, des épaves ou des récifs de corail, une série référence sur les...

Conférence Lynx boréal : comment protéger le plus grand félin d’Europe ? Plus grand félin d’Europe, le lynx boréal ou lynx d’Europe a longtemps disparu avant d’être réintroduit dans plusieurs pays,...

Article Les différences entre le toilettage d’un chien et d’un chat Le toilettage des chiens et des chats est une étape essentielle pour assurer leur bien-être et leur santé. Pourtant,...

Conférence Insectes, un déclin silencieux Les insectes sont indispensables ! De nombreuses études menées à l’échelle nationale et internationale mettent en évidence le déclin...

Documentaire Le sauveur de tortues de Saziley À Mayotte, au large de la côte nord-est de Madagascar, la tortue de mer est menacée d’extinction, elle a...

Documentaire Une femelle léopard guide ses petits de deux mois Les léopardeaux, encore fragiles et vulnérables, observent le monde avec une prudence instinctive. Leur mère, figure protectrice et guide...