Une jeune femelle puma est désorientée face aux manchots. Sa mère a davantage d’expérience et choisit une cible facile.
Les sables marins sont-ils vraiment des déserts sans vie ? Dans ce documentaire de Comme un poisson dans l’eau,...
Ces lions grimpent l’équivalent de deux étages, ce qui est très inhabituel pour des mammifères aussi lourds.
Le monde fascinant des serpents regorge de formes, de couleurs et de tailles étonnantes. Si certains reptiles rampants peuvent...
Deux poissons géants et une mission audacieuse à travers l’Amazonie conduisent Cyril et son équipe nez à nez avec...
Plongez au cœur des mers tropicales, où chaque poisson et chaque corail révèlent une incroyable palette de couleurs. Mais...
Paris n’est pas qu’un décor de pierre et de verre. C’est aussi un habitat pour des milliers d’espèces animales,...
La belette européenne, aussi connue sous le nom scientifique de Mustela nivalis, est un petit prédateur qui, malgré sa...
Les 30 000 piquants de ce rongeur le protègent des prédateurs et des rigueurs du climat. Images tirées du...
L’ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire… une position qui n’a pas que des avantages....
Les chats sont des prédateurs féroces, de redoutables machines à tuer. Mais ils sont aussi parmi les rares espèces...
\r\nL’ours polaire est le plus gros prédateur terrestre. Il peut mesurer jusqu’à trois mètres et peser 500 kilos. Pourtant,...
L’axolotl, cet amphibien fascinant originaire des lacs du Mexique, possède un atout biologique qui le distingue de nombreuses autres...
Le comportement du chat est très complexe : il inclut leur langage pour communiquer, leurs habitudes et leurs manières...
Sacré en Asie, « montagne de viande » en Afrique, l’éléphant fascine l’imaginaire humain depuis des siècles. Des guerres...
Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.
Adopter un chaton est une expérience enrichissante, mais elle s’accompagne de nombreuses responsabilités, dont le choix de la litière....
Sur les îles Haïdas Gwaii, au large de la côte nord ouest du Canada, vivent les indiens Haïdas. Chaque...
Ils ressemblent comme deux gouttes d’eau aux chimpanzés et pourtant les Bonobos ont un comportement complètement différents de leurs...
Doté d’un grand courage et d’une parfaite connaissance du monde animal, Yadav est rapidement devenu le guide le plus...
Le tamarin lion doré est un petit singe orangé à la crinière flamboyante. Son habitat a été morcelé et...
