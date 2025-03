Conférence

Au cours de cette conférence, François Lasserre évoque les rapports que nous entretenons avec le vivant et en particulier les insectes. Nous navigue entre informations biologiques classiques (vie et mœurs) ou insolites (super pouvoirs, records…), notre façon subjective de les appréhender (amour ou dégoût), nos idées reçues (peurs, espèces « invasives »…) et nos rapports finalement philosophiques avec les insectes et ce qu’on appelle la nature.