Infographie | 4 infos insolites sur les perroquets

Infographie

Les perroquets fascinent depuis toujours par leurs couleurs éclatantes et leur incroyable capacité à imiter les sons. Mais au-delà de ces caractéristiques bien connues, ces oiseaux cachent des talents surprenants qui les placent parmi les animaux les plus intelligents de la planète.

Voici quatre faits insolites mais vérifiés qui vous feront voir ces compagnons ailés sous un autre jour.

Les perroquets savent se reconnaître dans un miroir

Contrairement à la plupart des oiseaux qui voient leur reflet comme un rival, certains perroquets parviennent à comprendre que l’image dans le miroir est la leur.

Des expériences ont montré qu’ils pouvaient utiliser ce reflet pour enlever une tâche ou observer une partie de leur plumage normalement invisible. Cette aptitude, appelée conscience de soi, est extrêmement rare dans le monde animal.

On la retrouve seulement chez quelques espèces comme les dauphins, les corbeaux, certains singes ou encore les éléphants.

Ils donnent des surnoms à leurs congénères

Les perroquets sont dotés d’une communication très élaborée. Chaque individu possède un « appel signature », une sorte de prénom vocal qui permet aux autres de l’identifier dans le groupe.

Mais ce qui est encore plus étonnant, c’est que ces oiseaux peuvent modifier cet appel pour créer une variante destinée à un autre perroquet. Autrement dit, ils inventent des surnoms personnalisés, une pratique que l’on associe habituellement aux humains.

Ils imitent aussi les accents humains

Tout le monde sait qu’un perroquet peut répéter des mots ou des phrases, mais peu de gens savent qu’il est capable d’imiter les accents avec une précision étonnante. Un perroquet élevé en Écosse roulera ses « R » comme un Écossais, tandis qu’un autre vivant en Australie reproduira l’intonation locale.

Leur oreille fine et leur souplesse vocale leur permettent d’adapter leur imitation selon les voix qu’ils entendent le plus souvent.

Ils comprennent chiffres, formes et couleurs

L’intelligence des perroquets ne se limite pas à la parole. Le cas du célèbre Alex, un gris du Gabon étudié par la scientifique Irene Pepperberg, en est la preuve éclatante. Ce perroquet savait distinguer plusieurs couleurs, reconnaître des formes géométriques et même compter jusqu’à de petits chiffres.

Il pouvait également combiner ces concepts, par exemple en identifiant une « clé verte » parmi d’autres objets. Ces découvertes ont profondément changé la manière dont les scientifiques considèrent les capacités cognitives des oiseaux.