Documentaire

Le Canada est une terre d’exception, une terre où la nature s’exprime encore librement. Située entre les Rocheuses et l’Océan Pacifique, la Colombie Britannique est la plus occidentale des provinces du pays. Entre montagnes et désert, elle accueille une biodiversité remarquable et demeure l’un des territoires les plus riches en grande faune, comme le grizzli qui y règne en maître.La Colombie Britannique est une terre vaste, majestueuse et plurielle. Cela en fait, à plus d’un titre, l’une des dernières terres sauvages à préserver.

Auteurs: Franck DECLUZET