Conférence

Il existe plusieurs façons de faire revivre le mammouth (Mammuthus primigenius) et l’on se propose de les évoquer en choisissant un canevas historique. D’abord, en démontrant que le mammouth n’est pas une fiction – cela a été fait au 18e siècle ; puis, en l’intégrant dans l’histoire paléontologique des éléphants – cela a été réalisé aux 19e et 20e siècles et enfin, en comparant son ADN à celui des éléphants – cela a été mis au point à la fin du 20e siècle et se poursuit par le séquençage du génome entier. La plus utopique, même si on en parle beaucoup, est son clonage, qui n’est pas pour demain ni même pour après-demain !